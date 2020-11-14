Загадка для полиции: недееспособный пожилой человек, находящийся в больнице, стал нарушителем ПДД

Клайпедская полиция расследовала абсурдное происшествие. Выясняла, каким образом недееспособный пожилой человек, находящийся в больнице, стал ездил без прав и не выполнял требования дорожных знаков. Соседи никогда не видели мужчину за рулем, но выяснили, что машина у него есть, сообщает LNK.

Полицию на ноги подняла жительница Клайпеды. Женщина, которая не хотела, чтобы ее имя называли, рассказала, что пришла к вернувшемуся из больницы соседу-инвалиду и нашла сообщение о том, что летом он нарушил ПДД. Ездил без прав и не выполнял требования знаков.

Представитель Клайпедской окружной полиции Миндаугас Джермейка сказал LNK, что у них нет данных о том, что у пожилого человека есть права.

"На этом основании и был составлен протокол", – сказал он.

По словам соседки пожилого человека, которому больше 80 лет – мужчина не мог управлять автомобилем.

"У него никогда не было машины, он никогда не ездил за рулем, у него не было прав", – рассказала женщина.

Кроме того, когда зафиксировали нарушения, он находился в больнице.

Радары все же зафиксировали машину нарушителя ПДД, оказалось, что она зарегистрирована на имя пожилого человека.

"Сам он автомобилем не пользуется, но есть зарегистрированный на его имя автомобиль. Значит, он его купил, передал другому человеку и не оформил этот факт. Поэтому полиция выслала протокол тому, на чье имя был зарегистрирован автомобиль", – сказал Джермейка.

Юрист Вацловас Янушаускас предупредил людей, особенно старшего возраста, не допускать ошибки.

"В законе ясно сказано – если нет указаний на то, кто сидел за рулем, наказывают хозяина. Они очень доверчивые, их просят, они ставят подпись, машина зарегистрирована на его имя, значит он и отвечает", – сказал юрист.

Полиция расследовала эту историю и сняла обвинения с пожилого человека.

"Мы узнали, кто пользуется автомобилем. Этот мужчина обещал явиться в полицию", – сказал представитель полиция.

Штраф придется платить другу пожилого человека, который пользуется автомобилем. Полиция говорит, что такие случаи случаются нередко, но еще не было такого, чтобы штраф получал человек, находящийся в больнице.

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