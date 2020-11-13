ГСРЭ: литовские потребители уже заплатили за электроэнергию с БелЭАС на прошлой неделе

Литовские потребители уже заплатили за электроэнергию, которую в испытательном режиме произвела на минувшей неделе Белорусская АЭС в Островце (БелАЭС), заявила глава Литовского Государственного совета по регулированию энергетики (ГСРЭ). По словам Инги Жилене, ГСРЭ не будет утверждать трёхстороннюю методику торговли электроэнергией с третьими странами, поскольку она не гарантирует того, что белорусская электроэнергия не будет поступать на литовский рынок.

Жилене сказала, что после того, как Литва прекратила торговлю белорусской электроэнергией, часть произведенной на БелАЭС электроэнергии в Литве уже превратилась в деньги, только не ясно, столько точно.

"На сегодняшний день, поскольку нет ни системы сертификатов, с помощью которой можно было бы убедиться, какая это электроэнергия, то реально, да – уже на сегодняшний день потребители в какой-то степени заплатили за электроэнергию, произведенную БелАЭС", – сказала Жилене BNS в пятницу.

По ее словам, электроэнергия, произведенная в Беларуси, физически попадает в Литву по причине дефицита рынка, фактически она скупается на бирже в Латвии.

"Вся электроэнергия течет по белорусско-литовской перемычке, и получается, что физически электроэнергия поступила из Беларуси, из России не поступила, и этот физический поток электроэнергии уже продается в Латвии. Электроэнергия, которая попала из Беларуси, превращается в реальные деньги, за которые платят литовские потребители", – пояснила глава ГСРЭ.

Она отмечает, что фактические данные свидетельствуют о том, что Латвия и Эстония после запуска БелАЭС экспортировали часть импортированной из России электроэнергии обратно в Россию, поскольку она им не нужна.

Поэтому, по словам главы совета, пропускная способность для торговли из России в Латвию и Эстонию, где основную часть потребности в электроэнергии обеспечивает местное производство, нужно выдавать лишь в том объеме, насколько это требует потребление в Латвии и Эстонии. На основе такого же принципа сейчас осуществляется торговля между Литвой и Калининградской областью.

"Если физический поток идет через перемычки Латвии, Эстонии, России в Латвию и Эстонию, то для такого физического потока следует выдать пропускные способности для торговли. Настолько, насколько электроэнергии поставляется из России в Латвию и Эстонию", – подчеркнула Жилене.

По ее словам, хотя латвийский и эстонский регуляторы, уже утвердили новую методику торговли с третьими странами, и считают ее действительной, ГСРЭ в данный момент не видит возможности ее утвердить.

"Не выполнено ни одно условия – не сокращена пропускная способность, не предусмотрено исключение литовской инфраструктуры, если считать пропускную способность в торговле с Россией, поскольку система сертификатов не создана", – сказала Жилене.

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