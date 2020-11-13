Президент Литвы: люди нашей страны ждут перемен в лучшую сторону

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ответственным за борьбу с коронавирусом должно быть "не только правительство, но и общественность, все государство". В интервью RUSRADIO.LT президент также рассказал о БелАЭС и мерах безопасности, ситуации в Беларуси, превенции распространения коронавируса, эмигрантах и нацменьшинства и о своем семейном бюджете.

- У нас, наверное, без пяти минут уже есть премьер. Вас ждет тяжелая задача - утвердить новый кабмин. Чего вы ждете от нового правительства?

- Во-первых, я хочу сказать, что люди ждут. Люди нашей страны ждут перемен, перемен в лучшую сторону. И особенно - перемен в борьбе с коронавирусом. Потому что, все-таки, в этой борьбе у нас были и успехи, но, конечно, были и более сложные моменты, когда могли бы сделать лучше, быстрее, и достичь тех политических компромиссов, которые не были достигнуты. Так что я очень надеюсь, что все-таки наша борьба с коронавирусом будет более успешной, более координированной, и включит также и общественность, и другие институции, то есть, не только правительство должно быть ответственным за эту борьбу, но должно быть ответственным все общество, все государство.

- Я бы хотел задать немного личный вопрос. Вот если вам надо принимать решение по вопросу семейного бюджета, - нашу страну тоже ждет такой выбор скоро, и надо будет его утверждать, - у кого в вашей семье решающее слово, у кого право вето? У вас или у первой леди?

- Знаете, у нас никогда не возникает споров из-за каких-то расходов. То есть, есть денежная сумма, которой мы располагаем каждый месяц. И, конечно, иногда я иду в продовольственный магазин, иногда это делает моя жена - здесь даже ничего не поменялось - я все еще являюсь клиентом магазина. Но более редко это делаю, конечно, чем раньше. Так что я даже не помню конфликта или какого-то проблемного вопроса, где мы не могли найти решения и, там, как вы говорите, пришлось сделать вето. Нет, такого не было.

- У нас еще вопрос, возвращаясь к пандемии, о которой мы так много и часто говорим, создана новая комиссия при президенте, которая советует и вам, видимо, и администрации, в том числе, наверное, и правительству будет - о том, как бороться с ней. Что важнее всего сейчас для медиков и для простых людей, с вашей точки зрения?

- Во-первых, наша система здравоохранения должна быть готовой к этим вызовам, которые сейчас вокруг нас. К этим проблемам, к этому очень быстрому, стремительному росту заражения, и как раз сейчас вот с экспертами мы обсуждаем, во-первых, прогнозирование процесса. Сколько может быть зараженных в сценарии А, В и С. Что требуется сделать для того, чтобы наша система здравоохранения была бы готовой даже в случае пессимистического сценария. И какие мероприятия или какие инструменты мы должны использовать для того, чтобы, все-таки, наше здравоохранение могло предоставлять услуги не только по борьбе с коронавирусом, но также людям, которые имеют и другие недуги. Таких людей очень много. И, к сожалению, я должен сказать, что все-таки в прошлом иногда наша борьба с коронавирусом была за счет, так сказать, услуг для других пациентов. Была недостача услуг для них, они чувствовали себя забытыми, и иногда мы говорим о таких болезнях, которые просто не могут ждать. Нужны средства и нужен уход за ними. Так что хотелось бы сделать выводы из тех ошибок, которые были сделаны в прошлом, и идти по более прямому и правильному пути.

- Ваша семья уже воспользовалась бесплатными таблетками йода? И как вы оцениваете саму систему компенсирования лекарств, которая сейчас у нас в стране?

- Я думаю, что сама система - она действует. Таблетки йода у нас есть. Мы не используем таблетки, только услышав сигнал о том, что что-то произошло на Островецкой АЭС. Конечно, нас насторожила эта новость, которая произошла несколько дней назад. Но все-таки мы получили информацию, что не идет речь о какой-то утечке ядерного, а все-таки идет речь об аварии в трансформационном центре. Так что таблетки все еще у нас. Я бы хотел воспользоваться случаем и призывать людей для того, чтобы они имели эти таблетки. Это не стоит денег, это можно получить в каждой аптеке.

- До 17-го числа жители Вильнюса могут получить по бесплатным рецептам именно эти таблетки йода. Раз уже заговорили про Белорусскую атомную электростанцию, мы спрашивали у наших слушателей про угрозу - и их это не пугает. Люди не понимают, почему мы не хотим покупать это электричество. Может быть, вы можете пояснить, в чем вот эта сложность, простым языком?

- Знаете, атомная электростанция - это очень сложный механизм, и нужно всегда придерживаться самых высоких стандартов качества строительства и качества эксплуатации. К сожалению, из-за политических и других причин это не было сделано. И даже сейчас, когда мы говорим уже о конечном этапе подготовки к эксплуатации, коммерческой эксплуатации, к сожалению, все эти стандарты все еще не внедряются в жизнь. Несмотря на многочисленные призывы Европейского союза, VATESI, других международных организаций. И делается ставка или приоритет на срок введения. То есть, ввести в эксплуатацию как можно более быстро. Но вряд ли здесь можно спешить в такой сфере и жертвовать интересами людей. Людей не только самой Республики Беларусь, но и людей Литвы, Латвии, и вообще всего региона. Мы прекрасно помним то, что произошло в Чернобыле в 1986 году.

- Президент соседней с нами страны высказался за диалог, сказал, что соседей не выбирают. Но и, там, выбирали его, нет, - это остается под большим вопросом. И в это же время Литва открыта для белорусов. Как вы относитесь к тому, что вот у нас сейчас большой поток эмигрантов из Беларуси, которые сейчас вынуждены покинуть свою страну, а Литва их принимает?

- Это очень важно для нас, потому что мы должны представлять средство для жительства, или виды на жительство, для людей, которые терпят угнетения, которые преследуются, которые не имеют права выражать свободу мнения. И, конечно, Литва всегда являлась таким убежищем, даже если вспомнить очень далекие времена. Мы жили бок о бок с нашими соседями, с белорусами тоже. И всегда жили дружно. Так что сейчас, когда ситуация в этой стране накаляется, и, к сожалению, мы пока еще не видим признаков деэскалации, Литва будет тем убежищем, той страной, которая всегда будет дружественна и примет людей, которым это нужно.

- Вот, зная количество этих эмигрантов, не только из Беларуси, из России, Украины, - вот, как раз, они попросили задать вам обязательно вопрос. Знаете ли вы, что закрываются курсы литовского языка для взрослых, и они говорят: вот, не мог бы президент Литвы как-то на это повлиять? Ну, позвонить кому-нибудь, чтобы опять восстановили хотя бы дистанционные курсы литовского языка.

- Нужно иметь конкретную ситуацию. Не могу говорить о таких случаях, не имея более подробной информации об этом. Конечно, меня иногда спрашивают, что закрываются русские школы, что закрываются польские школы. Тогда я, к сожалению, должен ответить, что все-таки из-за демографических причин закрываются и литовские школы. То есть, число учеников уменьшается. Сейчас мы достигли некоторой стабилизации наших учеников, и я очень рад, что, может быть, в ближайшем будущем нам не придется сокращать число наших школ. Но, что касается вашего конкретного случая, если такой случай есть или есть конкретная потребность, конечно, можно связаться с нашими советниками и просто подискутировать об этой теме.

- Ну мы говорим именно о курсах для неграждан Литвы, которые попадают в Литву и стараются придерживаться правил. Следующая наша тема коротко будет о нашем соседе втором, и очень важном, большом. О Польше, которая отмечает День своей независимости. И, как никогда, отношения на высоком уровне, но в системе образования - не только в польских, в русских, школах остается немало проблем. Вы о них уже только что упомянули - это иногда не только закрытие, какие-то другие вещи. Министерство образования для благополучной страны, о которой мы говорим, к которой мы все стремимся, по вашему мнению, каким должно стать то образование, чтобы мы жили благополучно? Ведь, наверное, в этом основа?

- Я думаю что все-таки общество или государство благосостояния, сама идея этого общества, - это элиминирование больших разниц. Или отрыва между разными слоями общества. Я говорю не только о национальных общинах. Я говорю о регионах и городах. Я говорю о людях разного происхождения, разных способностей. Так что мне хотелось, чтобы наше общество стало таким обществом, в котором хорошо жилось всем. И если мы достигнем этого, конечно, это будет большим скачком или большим шагом вперед по консолидации нашего общества. Потому что если некоторые люди чувствуют себя просто выброшенными из общества, не интегрированными, им очень трудно иметь это чувство солидарности или чувство плеча. Вот это и является самой важной идеей. А как она будет реализоваться в разных сферах нашей общественной жизни? Конечно, я имею в виду и образование, и здравоохранение, и, наконец, разницу в доходах между людьми, которые живут благополучно, и людьми, которые живут бедно. Сейчас эта разница слишком велика. Она составляет семь раз, и даже больше. Мы хотим, чтобы эта разница сократилась до пяти раз за одну каденцию или несколько лет. Это возможно сделать, и это, мне кажется, является самой большой проблемой с начала нашего вступления в Европейский союз. Мы достигли действительно внушительного экономического прогресса с 2004 года. Но что касается этого разрыва, или отличия между некоторыми слоями нашего общества, - к сожалению, социальная отчужденность - она не снижалась такими же темпами, какими рос наш внутренний валовой продукт. И даже если мы будем сравнивать нашу страну с Чехией, Словенией или другими государствами, там мы видим, что внутренний валовой продукт на душу населения тоже вырос, как и в Литве, но адекватно выросла и заработная плата. В Литве она росла тоже, но, к сожалению, более медленным темпом.

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