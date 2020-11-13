Евростат: спад экономики Литвы в 3-м квартале был самым небольшим в ЕС

Спад экономики Литвы в третьем квартале этого года был самым небольшим среди 20 стран Евросоюза (ЕС), предоставивших свои данные, сообщает Евростат.

Валовой внутренний продукт (ВВП) в 3-м квартале по сравнению с таким же периодом прошлого года сократился на 1,7%, во всем ЕС спад составил 4,3%, а только в еврозоне - 4,4%.

В Латвии спад ВВП за год был 3,1%, Эстония не привела новые данные.

В 3-м квартале по сравнению со вторым рост литовской экономики составил 3,7%, рост экономики Латвии - 6,6%.

Во всем ЕС рост экономики за квартал составил 11,6%, в еврозоне - 12,6%.

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