Литва выделила 75 тысяч евро пострадавшим от войны в Нагорном Карабахе

BNS ru.DELFI.lt

Foto: Vidmantas Balkūnas

Литва выделила 75 тысяч евро гуманитарной помощи пострадавшим от военных действий в Нагорном Карабахе.

Как сообщает МИД, средства будут переведены Международному комитету Красного Креста. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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