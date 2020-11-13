На следующей неделе Литву с визитом посетит президент Польши Анджей Дуда

Литву на следующей неделе посетит с рабочим визитом президент Польши Анджей Дуда, сообщила Группа по вопросам коммуникации президента Гитанаса Науседы.

А. Дуда встретится с Г. Науседой, президенты планируют обсудить двустороннее сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса, приобретение вакцины, вопросы региональной безопасности и обороны, проведение в жизнь стратегических проектов в областях энергетики и транспорта, трансатлантические отношения, ситуацию в государствах-участниках программы Евросоюза (ЕС) "Восточное партнерство".

Статьи по теме: Президент Польши заразился коронавирусом

Визит будет проходить во вторник и среду. Как сообщает президентское ведомство, А. Дуда также планирует встретиться с премьером Саулюсом Сквернялисом и кандидатом на этот пост Ингридой Шимоните. Польский лидер также посетит Антакальнисское кладбище и кладбище Расу в Вильнюсе.

По словам Г. Науседы, визит состоится в особых условиях борьбы с коронавирусом в обеих странах.

"Наши страны сконцентрировали все мощности для обуздания распространения вируса и минимизации его последствий для экономики. Нам следует на уровне ЕС координировать сотрудничество и принимать решения, в том числе о закупках вакцины и скорейшего восстановления экономики, а также чтобы не допустить рапространения пандемии", - сказал Г. Науседа.

Во время визита планируется учредить Совет президентов Литвы и Польши, который "ознаменует новый этап укрепления сотрудничества наших стран на уровне двусторонних отношений, НАТО и ЕС".

Планируется беседа президентов "тет-а-тет", встреча с представителями Литвы и Польши, главы двух стран намерены открыть форум бизнес-сообществ в удаленном режиме.

Президента Польши будет сопровождать его супруга Агата Корнхаузер-Дуда, у которой будет отдельная программа.

Визит первой пары Польши совпадает с важной для обеих стран исторической датой - 500-летием со дня рождения последнего короля Польши из Ягеллонов и Великого князя Литовского Сигизмунда Августа.

В конце октября сообщалось, что А. Дуда заразился коронавирусом. Он около десяти дней провел в самоизоляции (до 4 ноября).

Как сказал представитель президента Литвы Антанас Бубнялис, визит А. Дуды будет проходить в условиях карантина - число участвующих в нем представителей обеих стран будет сокращено до минимума, придется отказаться от большой части обычных для таких визитов мероприятий, а также от встречи А. Дуды с почетным караулом, не будет и официального ужина в честь гостя и его супруги.

"Однако по сути останется без изменений основной элемент визита - встреча президентов "тет-а-тет". Она будет проходить с соблюдением безопасной дистанции, в масках. Пресс-конференция президентов состоится в удаленном режиме", - сказал А. Бубнялис.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!