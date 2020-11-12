У депутата парламента Литвы - коронавирус, ее коллега закрылся в кабинете: "Жду результата"

После того как у депутата Риманте Шалашявичюте диагностировали коронавирус, возник вопрос, сколько депутатов контактировали с ней на заседании во вторник. Не обошли вниманием и групповое фото, которое делали депутаты.

Рядом с Шалашявичюте во время группового фото стояла депутат Довиле Шакалене. На вопрос, не намерена ли она изолироваться, Шакалене ответила: "Я была рядом? Боже мой, я не заметила".

Она сказала, что снимок был сделан быстро и рядом они долго не стояли.

"Мы быстро встали, очень не организовано, Я даже не заметила, кто был рядом. Вы меня удивили, я даже не знала", – сказала она.

Депутат заметила, что сейчас специалист должен сказать, как быть ведь все были в масках, и контакт был меньше 15 минут.

"Конечно, надо уточнить. Я выясню, как быть. Думаю, канцелярия должна информировать тех, кого считают близким контактом", – сказала Шакалене.

Депутат Эугениюс Гентвилас, который стоял рядом с Шалашявичюте, сказал, что контакт был однократный и минутный.

"Когда звали делать фото, я еще возмущался, говорил, зачем разносить вирус, зачем это фото. Ну, ладно, пошел. Сейчас прихожу на работу, коллеги говорят – Шалашявичюте заболела. Показывают фото – о, за твоей спиной стоит", – сказал Гентвилас.

Политик заметил, что снимок сделан во вторник, в среду он сдал тест на коронавирус, поскольку такой порядок действует перед присягой, намеченной на пятницу.

"Жду результата. Так если Шалашявичюте на меня плевала и кашляла, то это было во вторник. В среду я сдал тест, надеюсь, результат будет отрицательным", – шутил Гентвилас.

На вопрос, будет ли он изолироваться, он ответил, что узнал об этом 10 минут назад, когда был в магазине: "Приезжаю на работу, коллеги рассказывают о фото, вот я и закрылся в кабинете".

Представитель парламента Юсте Радзявичюте-Лаугалене сказала Delfi, что контакты Шалашявичюте уже ясны, но информацию еще собирают.

"Их активно и сама депутат пишет, и канцелярия, насколько это возможно. У кого был длительный контакт, тот изолируется", – сказала она.

"Знаю, что члены комитета изолируются. Скорее всего, все работники. А из депутатов, скорее всего, только те, кто рядом сидит", - сказала Радзявичюте-Лаугалене.

Шалашявичюте - председатель парламентского Комитета социальных дел. Рядом с ней в зале заседания сидят Андрюс Палёнис и Витаутас Камблявичюс.

Сейчас здание Сейма дезинфицируют.

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