Выросли очереди тягачей на границе с Беларусью, закрыты еще 9 постов

Президент Национальной ассоциации перевозчиков Linava Ромас Аустинскас сказал, что на Медининкском КПП увеличились очереди тягачей, потому что ночью были закрыты еще 9 КПП на белорусской границе с Литвой, Польшей и Украиной.

"Сегодня ночью мы получили информацию из Беларуси о том, что она из-за COVID-19 закрыла 9 КПП с Украиной, Польшей и Литвой (...). Мы знаем, что белорусских таможенников стало меньше. Видимо, среди таможенников есть заболевшие коронавирусом, возможно, не хватает кадров. Поэтому и появляются очереди, снижается пропускная способность", – сказал он.

Аустинскас заверил, что эти очереди связаны с распространением коронавируса в Беларуси, и прибавил, что тут "нет никакой политики".

"Большие очереди связаны с COVID-19. Беларусь уточнила, что пропускная способность должна восстановиться в течение нескольких суток. Также может быть, что через нашу границу едут автомобили из Польши", – сказал он.

У Медининкского КП, по данным на 16.25 ч., стоят 125 фур. Согласно прогнозам, водители проводят на границе около 7 ч.

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