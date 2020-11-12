В новом Сейме фракцию Движения либералов возглавит Эугениюс Гентвилас

В новом Сейме Литвы фракцию Движения либералов Литвы (ДЛЛ) возглавит бывший председатель партии Эугениюс Гентвилас.

"Сегодня мы создали фракцию ДЛЛ, фракция избрала руководителя, руководитель - Э. Гентвилас, заместитель - Ричардас Юшка", - сказала в четверг после заседания фракции журналистам лидер либералов Виктория Чмилите-Нильсен.

Левоцентристские партии, которые образовали правящую коалицию, вносят ее кандидатуру на должность председателя Сейма.

В новый Сейм избрано 13 представителей ДЛЛ, однако после избрания В. Чмилите-Нильсен спикером ей придется приостановить свое членство во фракции.

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В соответствии с уставом Сейма, председатель Сейма должен остановить свою деятельность во фракции.

В пятницу состоится первое заседание Сейма Литвы нового созыва.

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