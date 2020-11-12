Пик уровня заболеваемости – через 1-2 недели: предлагают отслеживать новый показатель

Президент Литвы Гитанас Науседа в четверг обратился в Минздрав и Центр чрезвычайного положения при нем с просьбой немедленно предоставить информацию о наличии необходимых медицинских средств и оборудования для управления пандемией COVID-19.

По мнению главы страны, необходимые для управления пандемией COVID-19 средства и оборудование должны администрироваться особенно эффективно. По инициативе президента в Центре по управлению чрезвычайным положением уже работает эксперт в сфере логистики из Минобороны, он помогает координировать доставку необходимых средств и их распределение в Литве.

Президент попросил до пятницы предоставить подробную информацию о резерве медицинских средств и оборудования, а также данные о прогнозах потребности в них, запланированных и осуществляющихся закупках, сроках получения заказов.

Советник президента Симонас Крепшта после встречи с экспертами констатировал, что рост числа заболеваний корректирует прогнозы в отрицательную сторону, однако он заметил, что если условия карантина будут соблюдены, то пик будет достигнут в течение 7-14 дней.

"Очевидно, что количество больных в последние выходные корректировало прогнозы в худшую сторону. Пик уже на горизонте, вероятно, если будут соблюдать условия карантина, то он будет достигнут в течение 7-14 дней", - сказал советник.

Эксперт Вайдотас Жемлис-Балявичюс сказал, что ситуация пока не улучшается. Пик прогнозируют 27 ноября, потом, если условия карантина будут благоприятными, ожидается снижение. Эксперты предлагают следить за новым показателем.

Он показывает, сколько человек заражает один больной. Если ситуация неуправляемая, то этот показатель составляет 2,5-3,5 человека. Сейчас он составляет 1,37. Когда этот показатель будет меньше 1, тогда он будет свидетельствовать о том, что эпидемия идет на убыль.

"Трудно сказать, сколько продлится карантин, все зависит и от общества. (…) Говорить об окончании карантина можно тогда, когда будет спад количества больных, и показатель заражения ниже 1", - заметил Жемлис-Балявичюс.

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