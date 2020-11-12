У депутата Сейма Литвы Шалашявичюте выявлен коронавирус

В среду у депутата Сейма Литвы Риманте Шалашевичюте в среду был выявлен коронавирус, она не сможет участвовать в первом заседании сейма нового созыва.

"Во вторник вечером я сдала анализ, и вчера вечером получила ответ, что обнаружен", – сказала BNS в четверг депутат.

Она сказала, что не у нее нет никаких симптомов.

"Ни головной боли, ни кашля, ни насморка, ни слабости, ни утомляемости, ни изменений в ощущении вкусов и запахов", – сказала она.

"Все хорошо, жаль, что не смогут дать присягу, поскольку должна буду самоизолироваться", – добавила она.

Последний раз она была в сейме во вторник, однако отметила, что у нее были "лишь кратковременные контакты", а заседание Парламентской комиссии по криминальной разведке проходило с соблюдением дистанции, депутаты были в защитных масках.

Четыре года назад она была избрана в сейм по списку "крестьян", а пятницу должна была дать присягу второго срока полномочий.

Ранее коронавирус был выявлен у трех нынешних депутатов разных партий, и у одного нового члена сейма, представительницы Партии свободы Эвелины Доровольской.

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