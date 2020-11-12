За сутки в Литве выявлены 1553 случая COVID-19, скончались 9 человек

BNS ru.DELFI.lt

Foto: Vidmantas Balkūnas

За минувшие сутки в Литве был подтверждено 1553 новых случая заражения коронавирусом, скончались еще девять человек, сообщило Министерство здравоохранения в четверг.

По иным причинам скончались 11 зараженных. В целом с началом распространения вируса в Литве заразились 29 тыс. 812 человек, продолжают болеть 22 тыс. 382, выздоровели 7096. От COVID-19 в Литве скончались 244 человека, по иным причинам - 91 зараженный коронавирусом. В изоляции сейчас находятся 84 тыс. 24 человека. С 1 июня в Литве зарегистрирована 433 привозных случая. За минувшие сутки было взято 14 тыс. 455 проб. В Литве выполнено 1 млн 146 тыс. 969 тестов на этот вирус. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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