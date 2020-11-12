Глава МИД Литвы: с избранием Байдена можно надеяться на прогресс в решении мировых проблем

С избранием президентом Соединенных Штатов Америки (США) Джо Байдена можно надеяться на прогресс в разрешении мировых проблем, таких, как климатические изменения, борьба с COVID-19, отмечает министр иностранных дел Литвы Линас Линаявичюс.

"Мы можем надеяться на улучшение в решении мировых проблем, таких, как климатические изменения, где США практически были отстранены от этого вопроса, или борьба с пандемией, выход США и ВОЗ также был воспринят как не очень благоприятный шаг в сплочении сил, опыта и ресурсов в борьбе с этим злом", – сказал в четверг глава МИД в интервью радиостанции Ziniu radijas.

Говоря о сроке полномочий проигравшего выборы Дональда Трампа, Линкявичюс отметил, что отношения США и Евросоюза была натянутыми, однако акцентировал внимание США к безопасности Балтийского региона.

"Что было позитивно, и что мы хотим сохранить, так это внимание США к безопасности нашего региона, эти инвестиции, которые были, поддержка инфраструктуры, дислокация сил на длительное время. Большое количество военных с танками, БТР участвовали в учениях на основе ротационного принципа, хотя это и не называлось постоянным присутствием, но фактически оно было постоянным, действительно большое внимание, которое бы хотелось сохранить", – сказал министр.

Однако он выразил сожаление по поводу того, что "тандем Европы и Америки как бы и не существовал". "Со стороны администрации США ЕС представлялся не только как конкурент, но и как противник, иными словами, это было сложное общение, и я думаю, что здесь мы действительно можем надеяться на улучшения", – сказал Л. Линкявичюс.

Выборы президента США состоялись на минувшей неделе, во вторник. Пока еще не подсчитаны все голоса, однако Д. Байден обеспечил перевес голосов в Избирательной коллегии. Его инаугурация намечена на 20 января.

Президент Литвы Гитанас Науседа и премьер Саулюс Сквернялис поздравили Д. Байдена с победой в субботу вечером, спустя лишь час после того, как СМИ США сообщили о его победе.

Стремившийся к переизбранию Дональд Трамп пока отказывается признать поражение.

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