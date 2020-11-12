Партия труда развеяла сомнения: Гуога будет работать в парламенте

Антанас Гуога, который попал в парламент нового созыва по списку Партии труда, будет работать депутатом. Об этом в четверг утром Delfi сообщил глава офиса ПТ Викторас Федоровас.

В среду состоялось заседание совета ПТ, на котором присутствовали представители будущих членов фракции. На заседании выяснилось, что Гуога будет работать в парламенте.

"Гуога будет работать в парламенте. На совете мы его вопрос не решали. Но Гуога сказал, что будет работать в парламенте", – сказал Федоровас. Свое решение новоиспеченный депутат объяснил в фейсбуке.

"В последние дни я получил поддержку многих жителей Литвы. Меня побудили к работе как близкие, так и дальние знакомые. Поддерживают друзья и домочадцы. Есть твердая поддержка со стороны жены Айсте. Даже политики-консерваторы выразили поддержку. До этого я ни с чем подобным не сталкивался, это сильная поддержка. Это обязывает. Идти, работать, оправдать доверие. Я чувствовал очень сильную поддержку, поэтому решил идти в парламент", – писал Гуога.

Он заметил, что обязан оправдать надежды избирателей.

"Я не буду сидеть, буду активно работать. Тяжело работать. У меня много идей и инициатив. Всю энергию и идеи посвящу работе. Буду активным депутатом. С первой же секунды, как только принесу присягу. Всю свою депутатскую зарплату буду отдавать на благотворительность. Каждый месяц сможете предлагать на что ее направить. Об этом буду сообщать публично. Обязательно сразу же предложу, как повысить рождаемость. Каждому новорожденному по 10 000 евро. Литве нужны дети", – сказал он.

"Я искренне благодарю всех за поддержку и советы. Иду в парламент не ради постов, иду искренне и хорошо работать. Со всеми буду открытым человеком. Давайте общаться. Ждет тяжелая, но осмысленная работа", – писал Гуога.

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