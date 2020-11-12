"Литовская почта": некоторые посылки могут приходить с опозданием

Ежегодно из-за границы приходят сообщения о том, что возможны сбои в работе почты из-за второй волны пандемии COVID-19, роста количества посылок и сокращения мощностей, по этой причине, сообщает "Литовская почта" могут возникнуть задержки при пересылке посылок.

Пока "Литовская почта" особых сбоев не наблюдает, но клиентов, которые намерены посылать посылки за границу, просят позаботиться об этом прямо сейчас.

"Из-за границы нас предупреждают, что рано или поздно эти задержки коснутся и Литвы. Весной во время первой волны ситуация стала драматической буквально в считаные дни, – сказал представитель компании Норбертас Жёба. – Конечно, сейчас ситуация иная – у нас есть опыт, мы знаем, как управлять процессами. Однако во многих случаях это форс-мажор, от нас зависит немногое. Именно поэтому мы рекомендуем жителям как можно раньше позаботиться о пересылке посылок – arприближаются праздники, возможность поездок ограничена, поэтому, вероятно, многие будут высылать посылки близким".

В нынешних условиях посылка в Европу идет около 14 дней, в США, Австралию 3-4 недели. На данный момент посылки с опозданием идут в Данию (в среднем – 8 дней); в Латвию (8 дней); Израиль (20 дней); Ирландию (10 дней); Испанию (18 дней); Бельгию (9 дней); Италию (12 дней); Грецию (13 дней); Францию (12 дней); Польшу (7 дней); Чехию (11 дней); Словению (9 дней).

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