Коронавирус в детских учреждениях: чем можно помочь

Вторая волна коронавируса с новой силой пришла в Литву, ситуация приближается к критической. После введения карантина некоторые школы перешли на удаленное обучение, несмотря на то, что часть учеников начальной школы все еще сидит за партами. Специалисты Национального центра общественного здравоохранения предупреждают, что именно детские сады и школы становятся очагами коронавируса, поэтому им надо уделить особое внимание.

Школы пытаются разрешить дилемму - как обеспечить качественное обучение и максимальную безопасность детей и работников.

НЦОЗ ежедневно сообщает о новых случаях COVID-19, в список попадают новые учебные заведения и детские сады.

"Мировая практика показывает, что дети легко переносят COVID-19, иногда у них не бывает никаких симптомов, но при этом они являются источником заражения. Если прибавить к этому, что дети не всегда охотно выполняют все требования, не избегают социальных контактов – то получается хорошая среда для переноски вируса", – сказала детский врач Сольвейга Умбрасайте.

Работники системы просвещения говорят о том, что не получают помощи и информации от госучреждений. Эксперт в сфере образования Симонас Шабановас сказал, что на данный момент сами педагоги, многие из которых - люди старшего возраста - делают все для гармоничного процесса обучения перед лицом угрозы болезни.

Специалист убежден, что для нормального процесса обучения, часть занятий все же должна проходить вживую.

"Живое общение очень важно для формирования ребенка как личности, для воспитания социальных навыков. Важно ответственно, но спокойно оценивать происходящее. Нам придется в течение какого-то времени жить с этим вирусом, поэтому важно как можно лучше приспособиться", – сказал Шабановас.

Однако тут и кроется проблема: учителя пытаются обеспечить максимальную безопасность, но сами дети не всегда понимают, насколько важно выполнять те или иные действия.

"Учителя прилагают немало усилий для того, чтобы в классах и в общих помещениях дети соблюдали правила безопасности – ходили в масках, соблюдали дистанцию. Все это нелегкая работа – особенно, когда речь идет о начальной школе, где дети не такие сознательные. В любом случае нагрузка на учителей сейчас выше, чем была прежде", – сказал эксперт.

Шабановас отмечает, что мало усилий со стороны учителей, родителей и детей, нужна помощь государства, нужны рекомендации.

Глава центра по присмотру за детьми Pėdutės Айва Гаралявичене сказала, что даже при соблюдении всех мер безопасности нельзя на 100% защититься от вируса. Поэтому нужно применять и дополнительные меры предосторожности, кроме действующих основных.

"Для дополнительной защиты мы используем защитный спрей для носа", – сказала Гаралявичене, заметив, что такой спрей препятствует попаданию вируса в организм.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!