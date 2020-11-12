Профессор - бизнесу: пожалуйста, купите эти пробирки для Литвы, иначе все мы "загнемся"

После того как директор лаборатории Национального центра общественного здравоохранения сообщил о том, что в Литве не хватает пробирок для выполнения тестов на COVID-19, профессор медицины Вильнюсского университета Витаутас Касюлявичюс в фейсбуке обратился к предпринимателям. "Обращаюсь к бизнесу: купите эти пробирки для Литвы. Иначе все мы "загнемся", – писал профессор.

"На этот раз и я надломлен. PGR-тесты - необходимое условие контроля Covid-19. Из-за невыполненной домашней работы мы не можем отследить множество контактов. А тут из-за того, что КТО-ТО вовремя не купил пробирки, может рухнуть система PGR-тестирования. Кто-то знал, что есть проблема с закупками, но обществу об этом стало известно, когда уже ничего сделать нельзя", – заметил профессор.

По его словам, если не будет тестирования, всех людей с симптомами придется изолировать, но надо не забывать, что не меньше 30% - это пациенты, у которых нет никаких симптомов, поэтому ситуация станет неуправляемой.

"Нет PGR-тестов – мы остаемся слепы, ничего не знаем об инфекции. В таком случае она охватит такую большую часть популяции, которой уже никакие силы врачей не смогут оказать помощи", – предупреждает Касюлявичюс.

"Сейчас все те, кто не может купить пробирки, кричат, что виноват закон о госзакупках. А участники конкурса жалуются друг на друга и у каждого есть 10 дней на принятие решения. В стране действует чрезвычайное положение! Если виноват закон о закупках, то измените его. Если какой-то закон не позволяет привозить то, что жизненно важно для страны, измените его, – пишет профессор. – Поскольку власти моей страны - банда безнадежных лузеров, я снова, как и в марте, прошу бизнес: купите для Литвы эти пробирки. Иначе все мы "загнемся".

Напомним, что глава администрации Вильнюсского самоуправления Повилас Подярскис 11 ноября писал в фейсбуке, что в лаборатории закончились специальные ингредиенты для тестов и в ближайшее время купить их не удастся. Директор лаборатории НЦОЗ Данас Бакша сказал Delfi, что не хватает пробирок, поскольку провалился конкурс на закупку 410 000 пробирок.

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