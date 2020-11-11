Электроэнергия от Ignitis с января подорожает для жителей на 4,5%

Государственный совет по регулированию энергетики (ГСРЭ) в среду утвердил новые цены на электроэнергию общественного поставщика - компании Ignitis для жителей, которые в год потребляют менее 5 тыс. киловатт-часов электроэнергии. Цены вступят в силу с 1 января.

Цена для потребителей, покупающим электричество из сетей низкого напряжения, повысится на 4,5% до 11,393 цента за киловатт-час (без НДС), сообщил ГСРЭ.

Компания Ignitis сообщила, что средняя цена на электроэнергию для большинства потребителей повысится на 4,1%, а расходы на электричество среднестатистического домохозяйства, потребляющего в месяц в среднем около 117 киловатт-часов электроэнергии, возрастут примерно на 64 цента в месяц.

В этом году цены обнародуются раньше обычного, чтобы потребители до 10 декабря успели сравнить их с ценами других независимых поставщиков и смогли выбрать себе поставщика.

До этой даты независимого поставщика должны выбрать почти 100 тыс. бытовых потребителей. С 2022 года независимого поставщика должны будут выбрать потребители, потребляющие 1-5 тыс. киловатт-часов в год, а с 2023 года - все остальные.

Литва с этого года либерализовала рынок энергоснабжения для бытовых потребителей.

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