Главнокомандующий ВС Литвы: несмотря на ковид, боеготовность армии не снизилась

Несмотря на случаи заболевания военнослужащих коронавирусом, боеготовность Вооруженных сил (ВС) Литвы и размещенных в стране сил НАТО не снизилась, говорит командование. Оно также сообщает, что теперь статистика заражения ковидом в армии не будет обнародоваться.

В среду после беседы с президентом страны Гитанасом Науседой в режиме видеоконференции это сказал главнокомандующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис.

"Президент поблагодарил литовских военных за их помощь гражданской системе страны, за профессионализм и подчеркнул, что армия должна и в дальнейшем оставаться боеспособной и в режиме боеготовности. Я его заверил, что мы предоставили военнослужащих для помощи системе здравоохранения на шесть недель, как нас и просили, и мы эту задачу выполним", - сказал для пресс-релиза В. Рупшис.

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"Также я заверил, что несмотря на заболеваемость в рядах ВС, она под контролем (...), поэтому боеготовность армии страны и размещенных в Литве сил НАТО не снизилась", - сказал он.

Представитель ВС Литвы Томас Балкус информировал BNS, что в армии все больше случаев заражения ковидом, однако увеличивается и число выздоровевших военнослужащих. Кроме того, он сказал, что теперь точные данные о числе больных COVID-19 военных не будут обнародоваться, "чтобы не раскрывать потенциал армии".

"Однако информацию о ситуации мы будем предоставлять Министерству обороны, президентскому ведомству, сейму", - сказал он BNS.

Как сообщает президентское ведомство, Г. Науседа сказал главнокомандующему ВС, что "помощь, которую оказывают военные Национальному центру общественного здоровья (НЦОЗ) чрезвычайно важна и способствует борьбе с COVID-19".

По информации ВС Литвы, сейчас более 100 военнослужащих помогают НЦОЗ в Вильнюсе и 50 военнослужащих - "горячей линии" 1808 в Каунасе.

Задействовенны военнослужащие из Сил ополчения, штаба Батальона Великого князя Литовского Гедиминаса и Батальона связи и информационных систем.

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