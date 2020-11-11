Каждый день простоя снижает будущую пенсию - калькулятор

В Литве снова объявлен карантин, работников отправляют в простой, снижают зарплаты, что влияет не только на доходы, но и на будущую пенсию. Для одних в будущем это будет означать пенсию на несколько центов меньше, а для других – на несколько процентов меньше. Особенно пострадают те, кто проведет много времени в простое. Delfi создал калькулятор, который поможет посчитать, какими будут потери в будущем.

Будущая пенсия каждого человека будет состоять из трех частей.

Первая будет зависеть от стажа – это общая часть содровской пенсии. На эту часть простой не повлияет, если человеку платят хотя бы минимум. Такую зарплату работодателям компенсирует правительство. Однако если человек лишается работы, то с каждым месяцем он теряет по 48 центов будущей пенсии. Хорошо, что эту часть считают за год, поэтому если зарплата больше минимума стаж будет компенсирован за счет других месяцев.

Вторая часть зависит от взносов в "Содру" – это "индивидуальная пенсия". Если доходы большие, то и эта часть пенсии поскольку в "Содру" попадет меньше налогов.

Как это сказалось бы на пенсии, если бы ее назначали в этом году, можно увидеть с помощью созданного Delfi калькулятора:

Третья часть пенсии – самостоятельные накопления в пенсионных фондах. В них также будет меньше средств.

Сейчас каждые 100 евро в пенсионном фонде - это 45 центов в месяц на пенсии (по данным калькулятора аннуитета "Содры"). Это если речь идет о человеке, который выходит на пенсию в 65 лет. Если человек со средней зарплатой проведет на простое три месяца, в пенсионный фонд поступит на 57 евро меньше, если полгода – на 114 евро меньше.

Чем меньше человек проведет в простое, тем меньше это скажется на будущей пенсии. Например, если человек со средней зарплатой был в простое месяц, то его пенсия по старости будет всего на 17 центов в месяц меньше (если зарплата равна двум средним, то 53 цента).

Однако если человек со средней зарплатой проведет в простое 9 месяцев, то он лишится 1,55 евро в месяц(если зарплата равняется двум средним - 4,74 евро). Если зарплата составляет 5 средних зарплат (4035 евро "на руки"), то человек потеряет 24,7 евро в месяц.

Соцмин поделился следующей информацией: с 16 марта до 9 ноября в простое побывали 203 614 человек. В среднем в простое они находились 22 дня.

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