"Правительство РФ постановило: ликвидировать торговые представительства в Литве и на Украине", – сообщается в постановлении.

Такое предложение в сентябре внесло российское Министерство промышленности и торговли.

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