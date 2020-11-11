Правительство России закрыло торговое представительство в Литве
ELTA; Стасис Гимбутис ,
ru.DELFI.lt
11.ноября 2020 14:39
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Rusijos Federacijos prekybos atstovybė Vašingtone
Правительство России закрывает торговые представительства в Литве и на Украине. Соответствующее постановление 7 ноября подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Правительство РФ постановило: ликвидировать торговые представительства в Литве и на Украине", – сообщается в постановлении.
Такое предложение в сентябре внесло российское Министерство промышленности и торговли.
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