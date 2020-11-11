Правительство России закрыло торговое представительство в Литве

Правительство России закрывает торговые представительства в Литве и на Украине. Соответствующее постановление 7 ноября подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

"Правительство РФ постановило: ликвидировать торговые представительства в Литве и на Украине", – сообщается в постановлении.

Такое предложение в сентябре внесло российское Министерство промышленности и торговли.

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