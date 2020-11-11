Палуцкас проиграл выборы главы фракции ЛСДП, ее возглавит Сисас

Председатель Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) Гинтаутас Палуцкас проиграл выборы главы парламентской фракции. В новом Cейме фракцию ЛСДП возглавит Альгирдас Сисас.

Глава фракции избран на один год.

В Сейме нового созыва у социал-демократов будет 13 мандатов.

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