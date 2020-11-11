Глава фракции избран на один год.

В Сейме нового созыва у социал-демократов будет 13 мандатов.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!