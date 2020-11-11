Президент и премьер Литвы поздравили Польшу с Днем независимости

Президент и премьер Литвы Гитанас Науседа и Саулюс Сквернялис поздравили Польшу с Днем независимости.

Как сообщила администрация президента, в официальном поздравлении, адресованном руководителю Польши Анджею Дуде и жителям этой страны, Г. Науседа акцентировал многолетнюю общность Литвы и Польши, основанную на истории Республики обеих народов (Речи Посполитой).

Президент напомнил об объединяющих исторических датах: в этом году отмечается 500-летие со дня рождения последнего представителя династии Ягеллонов - правителей Литвы и Польши - Сигизмунда Августа, а в следующем году – 230-летие Конституции Речи Посполитой.

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Глава государства поблагодарил Польшу за солидарность в обеспечении безопасности и демократических ценностей Балтийского региона, в защите прав и свобод народа по соседству.

Премьер С. Сквернялис в своем поздравлении отмечает, что Польша и Литва являются "историческими союзницами братских народов", которые вместе будут добиваться процветания их народов и создавать благосостояние в объединенной Европе.

"Сегодня День гордости Польского государства и народа, который напоминает, что даже самые большие трудности преодолимы. Не сомневаюсь, что вместе мы разрешим и вызов пандемии COVID-19. Я горжусь интенсивным сотрудничеством правительств Литвы и Польши по всем темам и на всех уровнях", – говорится в поздравлении премьера.

Он также выразил убежденность в том, что "повестка работы двухсторонних отношений Литвы и Польши будет и далее интенсивно расширяться, а сотрудничество в международных организациях, особенно в рамках ЕС и НАТО, поможет обеспечить широкую поддержку совместным предложениям и политическому выбору".

Польша провозгласила восстановление независимости 11 ноября 1918 года, когда Юзеф Пилсудский после заключения в Германии вернулся в Варшаву, а польские силы освободили юг страны от оккупировавшей его армии Австро-венгерской империи.

Многие десятилетия в Польше было запрещено отмечать этот день, а национальным праздником 11 ноября было объявлено в 1989 году, когда усилиями профсоюзного движения "Солидарность" потерпел крах коммунистический режим.

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