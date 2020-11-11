Hella расширяется в Каунасе, трудоустроит еще 250 человек

Обосновавшая в Каунасе два года назад германская компания по производству электрокомпонентов для автомобилей Hella намерена расширяться – в предприятие в течение нескольких лет компания инвестирует еще несколько десятков миллионов евро и к 2025 году создаст около 250 новых рабочих мест.

"Планирующиеся инвестиции являются еще одним шагом, в стремлении поощрить потенциал предприятия, особенно с учетом основных тенденций в автомобильной промышленности, например, автономное вождение", – отмечает в пресс-релизе исполнительный директор Hella Lithuania Тобиас Похлшмидт.

Летом следующего года в Каунасе планируется произвести новые компоненты, например, предназначенные для управления энергией, сообщила компания.

Hella построила новый завод за 30 млн евро в сентябре 2018 года, здесь производятся датчики, линейные приводы и различные компоненты фотоэлектроники, в компании работают более 180 человек.

Hella действует в 35 странах, в них работают 36 тыс. работников. В финансовом году периода 2019-2020 года ее продажи составили 5,8 млрд евро.

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