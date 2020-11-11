Полиция устраивает рейды у недействующего железнодорожного переезда

Заброшенный железнодорожный переезд давно зарос не только травой, но и деревьями, однако знаки остались, включая знак "СТОП", около которого должны остановиться водители и убедиться, что нет поезда. За нарушение ждет штраф и даже лишение прав.

И никого не волнует, что уже год здесь не ездят поезда (то этого проходил один тепловоз в день).

С такой ситуацией столкнулись жители Правенишкес и работники колонии. Ни власти Кайшядорского района, ни полиция ничего не делают, чтобы упразднить ненужные знаки. Мало того, полиция организует в этом месте рейды и наказывает нарушителей ПДД.

Староста Правенишкес Кястутис Марцинкявичюс не скрывает, что ситуация курьезная, но ничего сделать не может - этот вопрос обсуждался и в муниципалитете, но знак не убрали, поскольку против этого выступило руководство госкомпании Mūsų amatai, которое управляет переездом.

В компании Mūsų amatai работают осужденные разных колоний. Произведенную продукцию из Правенишкес увозили на поезде. И сейчас, несмотря на то, что переездом не пользуются Mūsų amatai выступила против упразднения знаков.

"Сейчас страдают и работники колонии - штрафы получили не только жители Правенишкес, но и работники колонии", - сказал староста.

Марцинкявичюс сказал, что недавно обращался в полицию, поскольку в городке появились подозрительные лица, возможно, друзья осужденных. Полиция приехала и заодно провела рейд у переезда.

"Если я не ошибаюсь, в рейде участвовал полицейский из Правенишкес, он знает, что поезда там не ходят, так зачем в таком месте устраивался рейд?", – удивлялся адвокат Павелас Борковскис, представляющий интересы одной из работниц колонии, получившей штраф за нарушение ПДД. Женщине назначили штраф 180 евро и лишили ее прав на два месяца (максимальное наказание штраф 280 евро и лишение прав на 6 месяцев).

Адвокат считает наказание непропорциональным и готовит заявление в суд с просьбой вернуть женщине права.

"Я понимаю, что поступила безответственно, но этот переезд уже год не используют, я каждый день езжу на работу и с работы через это место. Я понимаю, что должна была соблюдать ПДД и следовать знакам", - сказала женщина. Она согласна заплатить штраф, но считает лишение прав в данном случае непропорциональным наказанием. Если ее лишат прав, она лишится работы, поскольку не сможет приезжать сюда из Каунаса.

"Этот переезд давно не используют, рельсы заросли деревьями, я слышала, что местами они даже разобраны, поэтому переезд сейчас только формально так называется", – сказала женщина, заметив, что она не первая из сотрудников колонии, нарушившая правила и лишившаяся прав, некоторые уже остались и без работы, поскольку им не на чем приезжать в Правенишкес.

Женщина наняла адвоката и намерена обжаловать назначенное наказание в суде. Она сразу не заплатила штраф (тогда пришлось бы платить меньше - 90 евро), потому что тогда ее сразу же лишили бы прав, и она не смогла бы приезжать на работу.

Представитель Департамента тюрем Инга Маурицене сказала Delfi, что компания Mūsų amatai свою позицию уже изменила и уже не против упразднения знака "СТОП".

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