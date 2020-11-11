Премьеру Литвы вручена медаль Балтийской Ассамблеи

Премьеру Литвы Саулюсу Сквернялису вручена награда Балтийской Ассамблеи – медаль за заслуги в сотрудничестве по реализации совместных проектов Балтийского региона.

"Лишь действуя вместе, мы становимся сильнее и можем добиться прекрасных результатов. Невзирая на все вызовы, реальные и важные задачи были выполнены по реализации совместных региональных проектов, как синхронизации, так и транспортной инфраструктуры", – сказал премьер в среду, принимая награду.

Медаль Балтийской Ассамблеи вручается ежегодно за поддержание единства и сотрудничества Балтийских стран, за исключительный вклад в реализацию совместных региональных проектов.

Балтийская Ассамблея является органом международного сотрудничества парламентариев Латвии, Литвы и Эстонии в различных областях, созданным в 1991 году в Таллинне.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!