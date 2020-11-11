Новая коалиция разделила министерства, выбран кандидат на пост спикера

Представители правоцентристского большинства на этой неделе подписали коалиционное соглашение и договорились о кандидатуре Виктории Чмилите-Нильсен (лидер Движения либералов) на пост спикера парламента.

"Мы получили решение правления Движения либералов, которым одобрили переговоры, это позволило договориться о втором кандидате - Чмилите-Нильсен будет кандидатом на пост спикера", – сказал лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис.

По словам Ландсбергиса, также договорились о том, что два министерства будут переданы Движению либералов, еще три - Партии свободы. По его словам, вопрос вице-спикеров еще не решен.

"Время есть, дискуссии будут длиться и среду, и в четверг", – сказал лидер консерваторов.

Кандидат правящей коалиции на пост премьер-министра - Ингрида Шимоните. Это указано в коалиционном соглашении.

Глава ДЛ Чмилите-Нильсен сказала, что правление партии одобрило предложенную квоту, но окончательные позиции - предмет переговоров.

Лидер Партии свободы Аушрине Армонайте сказала, что для них главное - "осуществить свои приоритеты в сфере образования, прав человека и экономической свободы".

В подписанном в понедельник документе правые силы называют свои ценности, важнейшие приоритеты, работы на ближайшее время, порядок подготовки правительственной программы.

В договоре также названы отдельные вопросы, особенно актуальные для партнеров, по которым нет общего согласия. Среди них – законодательные изменения, позволяющие обеспечить декоммунизацию публичных пространств, узаконение написания личных имен на основной странице документов всеми буквами латинского алфавита, безвозмездное предоставление информации из Центра регистра журналистам о юридических лицах, ратификацию Стамбульской конвенции, декриминализацию владения небольшим количеством наркотических веществ, а также изменения к законам, которые "позволят узаконить партнерские отношения нейтральные в вопросе пола", разрешить баллотироваться в сейм с 21 года. После подписания этого соглашения начнутся переговоры по правительственной программе и кандидата в министры, а также по позициям в Сейме.

Новое правительство должна возглавить лидер списка консерваторов Ингрида Шимоните. У этой коалиции будет минимум 74 представителя в Сейме из 141.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!