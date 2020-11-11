За поправки к кодексу административных правонарушений проголосовали 44 депутата, против – 7, еще 21 воздержался. За курение на балконе будет грозить штраф 30-60 евро. За повторное нарушение штраф увеличивается в два раза.

Один из авторов этой инициативы Томас Томилинас сказал, что без штрафов система не сможет нормально функционировать.

Однако депутат Юлюс Сабатаускас сказал, что штрафы слушком большие.

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"Нет возможности сначала сделать предупреждение, а штрафы достаточно большие, по сравнению, например, со штрафами за превышение скорости на 20 км/ч. А соседи еще должны собирать улики, предъявить доказательства - снять на видео, сфотографировать, это похоже на преследование. Например, что будет, если люди, которые не могут курить на балконе, начнут курить на кухне в вытяжку", – сказал он.

Либерал Эугениюс Гентвилас считает, что это очередной способ собрать деньги и сожалеет, что этот запрет не распространяется на гостиницы.

Напомним, что в соответствии с новым законом, на балконе нельзя курить, если против этого выступает хотя бы один жилец.

Если соседи не будут против, курящие все равно должны позаботиться о том, чтобы дым не попадал в помещение к соседям.

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