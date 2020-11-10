Официально: с марта прививки можно будет делать и в аптеках

Парламент Литвы одобрил новы порядок, в соответствии с которым Это значит, что прививки от гриппа или других болезней можно будет сделать и в аптеке. Это особенно актуально с учетом сложной эпидемиологической ситуации в стране, а также для того, чтобы добиться непрерывного и качественного процесса предоставления услуг.

Важно отметить, что широкий выбор мест вакцинации важен и потому, что приближается время, когда производитель выпустит на рынок вакцину от коронавируса (COVID-19). Хотят, чтобы эту прививку сделало как можно больше людей в кратчайшие сроки.

Как уже сообщалось, Минздрав напоминает, что прививки от коронавируса будут необязательными, поэтому сами люди будут решать, хотят они делать прививки или нет.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!