Дети из семей социального риска должны обязательно посещать детсады

Детские сады для детей из семей социального риска будут обязательны, но всеобщего раннего обучения не будет, постановил во вторник сейм Литвы.

Парламент принял инициированные президентом Гитанасом Науседой поправки к Закону об образовании, которые с сентября следующего года закрепили обязательное дошкольное обучение для детей из семей социального риска.

Глава государства еще предлагал начинать дошкольное обучение с пяти лет, а начальное - с шести, однако сейм изменил эти формулировки и закрепил ранее обучение только как возможное.

Посещение детского сада для детей из семей социального риска с 1 сентября следующего года становится обязательным.

Сейм также постановил, что дошкольное обучение становится всеобщим с сентября 2023 года для детей с четырех лет, с сентября 2024 года - для детей с трех лет, с 2025 года - для детей с двух лет.

Однако парламентский Комитет по образованию и науке отмечает, что всеобщее дошкольное обучение значит, что должны будут созданы условия для получения такого обучения всем желающим, но оно не будет обязательным, сообщил Отдел сейма по связям с общественностью.

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