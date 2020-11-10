В октябре пассажиропоток в аэропортах Литвы сократился на 20%

C ухудшением эпидемиологической ситуации в Литве, в октябре в аэропортах Литвы сократились пассажирские потоки, однако незначительно вырос грузооборот.

В октябре три аэропорта страны – Вильнюсский, Каунасский и Палангский – обслужили 77 тыс. пассажиров, что на 20% меньше, чем в сентябре. Объем грузов вырос с сентябрьских 1704 тонн до 1708 тонн в октябре, сообщил оператор аэропортов - компания Lietuvos oro uostai.

"Приходится признать, что крупнейшим вызовом авиации становятся регулярно меняющиеся правила путешествий. Люди не могут планировать поездки – каждая потенциальная возможность полететь каждый раз повисает на волоске", – отметил в пресс-релизе глава отдела авиационных услуг Lietuvos oro uostai Ауримас Стиклюнас.

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В октябре в Вильнюсском аэропорту было обслужено 53 тыс. пассажиров, в Каунасском – 17 тыс., в Палангском – 6,6 тысяч. В минувшем месяце в аэропортах страны состоялось 2256 рейсов – на 23,7% меньше, чем в сентябре.

Три аэропорта страны, входящие в сеть Lietuvos oro uostai, в прошлом году обслужили 6,5 млн пассажиров и 62 тыс. рейсов.

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