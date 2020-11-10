Автобусные компании планируют сокращение количества рейсов

После того как в Литве ввели карантин, снова сократилось количество пассажиров, поэтому компании Kautra и Toks сообщили, что работают в убыток. Компании намерены снова сократить количество рейсов. Сообщение не прекратится, но автобусы будут ходить реже.

Директор Kautrа Линас Скарджюкас сказал, что сейчас поток пассажиров составляет 25% того, что был в прошлом году, а убытки компании превысили 1 млн. евро, к концу года они достигнут около 2 млн. евро.

"Людей призвали меньше перемещаться, поэтому, понятное дело, они чаще пользуются своими автомобилями, общественный транспорт сейчас переживает серьезный кризис", – сказал Скарджюкас.

По его словам, в ближайшее время компания планирует отказаться от 25 из 250 рейсов. В будущем могут отказаться и от других рейсов, но это надо согласовать с Литовской администрацией безопасного транспорта. Надеются, что в среду это удастся сделать.

"Цель - сохранить сеть, чтобы у жителей была возможность сообщения – не сокращение рейсов в регионы, но чтобы можно было добраться куда надо, просто будет меньше рейсов", – сказал глава Kautrа.

"Сегодня автобусы еще ходят, мы взяли на себя обязательства, не можем вот так все отменить, неважно, что приходят водители и говорят, не отправляйте меня в Друскининкай, поскольку второй день езжу пустой туда и обратно", – прибавил он.

Скарджюкас сказал, что будет ездить меньше автобусов из Вильнюса в Каунас, Йонаву, Шяуляй, Мажейкяй, Палангу, Друскининкай.

Глава компании Toks Арунас Индрашюс сказал, что заказные перевозки остановлены с марта, отменены 11 международных рейсов за исключением двух недельных рейсов во Львов (Украина).

Количество пассажиров на междугородних перевозках сократилось на 40%, поэтому 11 маршрутов планируют закрыть, а число других рейсов сократить.

"Мы думаем, как проредить рейсы, оставив возможность сообщения между крупными , с учетом потока пассажиров", – заметил он.

Какие убытки уже понесла компания Инрашюс не указал.

Главы обеих компаний упомянули, что надеются на помощь государства, поскольку пока они могли лишь воспользоваться субсидиями за простои.

Напомним, что карантин в Литве ввели 7 ноября и действовать он будет до 29 ноября.

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