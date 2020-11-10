Во вторник утром газовоз Arctic Discoverer пришвартовался у терминала судна-хранилища Independence, свидетельствуют данные порталов marinetraffic.com, myshiptracking.com ir vesselfinder.com.
Ранее оператор терминала Klaipedos nafta комментировал BNS, что газовоз Arctic Discoverer должен доставить 138 тыс. кубометров СПГ.
Судно пришло с экспортного терминала Sabine Pass в штате Луизиана, который принадлежит американской энергетической компании Cheniere Energy.
На терминал периодически также приходят и крупные газовозы из Норвегии, и небольшие грузы газа из России.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!