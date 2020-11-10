Шимоните: не все министры будут партийными и не все - депутаты

ELTA ; Паулина Левицките , ru.DELFI.lt

Кандидат в премьер-министры Литвы Ингрида Шимоните сказала, что в отличии от того, что было в 2016 году, идеи нового правительства поддержат в парламенте. Лидер партийного списка консерваторов Шимоните также обратила внимание на то, что не все министры будут партийными и не все - депутаты.

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