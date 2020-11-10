Литва закупает у США четыре вертолета Black Hawk

На этой неделе Литва намерена подписать договор с Соединенными Штатами Америки о приобретении четырех военных вертолетов Black Hawk, сообщило во вторник Министерство обороны.

В течение пяти лет Литва заплатит правительству США 181 млн евро (213 млн долларов). Американское правительство также выделило финансовую помощь под проект в размере 30 млн долларов США (около 26 млн евро). Первые вертолеты поступят в Литву в конце 2024 года.

О планах приобретения вертолетов Black Hawk Литва сообщила год назад. Сначала планировалось приобрести шесть вертолетов, но в ходе переговоров остановились на четырех. Еще два вертолета Литва сможет приобрести в будущем.

"На этой неделе Литва планирует подписать договор по новой платформе приобретения вертолетов у США. Согласно этому договору литовская армия приобретет 4 вертолета UH-60M Black Hawk с дополнительным оборудованием, запасными деталями, обучением персонала, ремонтом и логистическим пакетом", – говорится в сообщении Минобороны.

Новые вертолеты сменят используемые до сих пор советские вертолеты "Ми-8", летный ресурс которых вскоре закончится, а эксплуатация сложна по причине дорого содержания, частных поломок, рисованных поставок запасных частей из России, сообщило Министерство обороны.

Министр обороны Раймундас Кароблис назвал приобретение этих вертолетов "одним из важнейших элементов модернизации и укрепления литовской армии, а также явным качественным скачком в обеспечении армии современными и мощными вооружениями".

"Отказываясь от последнего советского реликта и переходя на западные вертолетные платформы, мы открываем совершенно новый этап Военно-воздушных сил (ВВС) Литвы и идем нога в ногу с армией США и другими наиболее современными армиями союзников НАТО", – отметил министр в пресс-релизе.

По словам главнокомандующего армией, генерал-лейтенанта Вальдемараса Рупшиса, новые вертолеты создадут для литовской армии условия более эффективного проведения военной подготовки, использования их для поддержки пехотинцев с воздуха, для быстрой переброски небольших военных единиц, медицинской эвакуации и прочих задач.

По словам генерала, они также позволят более эффективно выполнять задачи мирного времени, такие, как поиск и спасение людей, срочная доставка органов для трансплантации, тушение пожаров.

Новые вертолеты также повысят уровень взаимодействия со стратегическими и региональными партнерами, поскольку вертолеты этого производителя используют соседние страны НАТО.

"Быстрые, маневренные и экономичные вертолеты Black Hawk UH-60M также помогут литовской армии значительно быстрее реагировать на просьбы о помощи при выполнении поисково-спасательных задач. Вертолеты ВВС, дежурящие в режиме 24/7, привлекаются для спасения жизней людей, попавших в беду в море, при поиске потерявшихся или пропавших людей, при доставке донорских органов для трансплантации или при тушении пожаров", – говорится в сообщении министерства.

Ведомство пока не детализирует, где и когда точно будет подписан договор. Переговоры по Black Hawk проходили ранее на высоком политическом уровне. Накануне этого сообщения министерства президент США Дональд Трамп в сети Twitter сообщил об увольнении секретаря по обороне Марка Эспера.

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