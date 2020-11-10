Заболевшие COVID-19 могут вернуться на работу через 10 дней и без дополнительных анализов

Если человек заболел бессимптомной или легкой формой коронавируса (COVID-19), достаточно 10-дневной изоляции, тогда он может вернуться на работу, не надо сдавать и два теста подряд. Однако на рабочих местах их не хотят видеть – люди даже сталкиваются с дискриминацией. Однако на самом деле работодателям и коллегам таких людей нечего опасаться – через 10 дней заразиться COVID-19 уже нельзя сказал профессор Медицинского факультета ВУ Витаутас Касюлявичюс.

Председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене подтвердила факт дискриминации.

"На самом деле пришлось столкнуться, мы были возмущены. Был конкретный случай, когда человеку дали больничный на неделю, он неделю провел дома, поскольку симптомы были легкие. Они прошли, тест никто не делал, врачи сказали идти на работу. Слава Богу, что работодатель был сознательным, сам разрешил работать из дома. Но меня такое удивляет. У нас уже весной был опыт тестирования даже здоровых людей, у которых вирус оставался два месяца", – рассказала Ругинене.

Она сказала, что сама не располагает данными о том, когда человек перестает быть разносчиком болезни.

"Весной, помнится мне, даже из больницы не выпускали, пока не было отрицательного теста. Если врачи убеждены, что человек здоров и не может быть разносчиком, они и должны объяснить это обществу. Нам никакие объяснения не передавали, у нас были случаи, когда людей просили узнать у врачей, почему их повторно не тестируют, а врачи ничего не ответили", – сказала Ругинене.

"Другой момент – отношение коллектива к такому человеку, об этом тоже никто не говорит. Возвращается человек после болезни, врачи говоря, что он здоров, а он сталкивается с дискриминацией в коллективе, все его сторонятся. Люди не понимают, заразен он или нет. Людям не предоставляют такую информацию, всем кажется, что он еще месяц может быть заразным", – заметила она.

Президент Паневежской торгово-ремесленной палаты Сигитас Гайлюнас также сказал, что нет информации о том, когда человек считается здоровым, а ведь она помогла бы успокоить общество.

"Надо однозначно информировать общество. Если человек болел вирусом – то сколько времени он может его распространять. Такой информации мы не получаем. Правительство или министр должны представить однозначную позицию, чтобы не было каких-то сомнений, двусмысленностей или недоразумений, тогда люди будут спокойно реагировать на вернувшихся после болезни. Это касается не только работников, но и близких, членов семьи. Неизвестность вызывает много страхов, а тут должна быть ясность, чтобы успокоить общество и было проще и работодателям, и работникам и самому правительству", – сказал он.

В установленном Минздравом порядке полагается 10-дневная изоляция бессимптомных пациентов и пациентов с легкой формой COVID-19. Касюлявичюс заверил, что этого достаточно. Соцмин отмечает, что работодатель не может требовать от работника продлевать больничный.

"Больничный заболевшим COVID-19 дают до полного выздоровления. Работодатель не может требовать продлить больничный, ведь его выдает семейный врач", – разъяснили представители министерства.

Государственная инспекция по труду подтвердила, что к ним обращаются с вопросом, что делать, если после того как человек переболел COVID-19 и закрыли больничный, работодатель не разрешает человеку возвращаться на работу.

"Если работник здоров, работодатель обязан дать ему работу. Если работодатель все равно не пускает его, тогда работник должен обратиться к работодателю письменно с просьбой разъяснить причины таких действий. Если причины необоснованные (работник ведь здоров), а работодатель все равно против возвращения человека на работу, работодатель может разрешить человеку не работать, но должен платить ему полную зарплату", – сказано в комментарии ГИТ.

Критерии выздоровления утверждены в разработанном Минздравом порядке, утвержденном министром Аурелиюсом Веригой.

Продолжительность лечения зависит от формы заболевания.

Пациенты с бессимптомной формой могут возвращаться на работу через 10 дней после сдачи теста на коронавирус.

Если у человека легкая форма COVID-19, он может вернуться на работу через 10 дней с момента появления симптомов. Можно выходить из изоляции, если минимум 3 дня не было температуры, ослабели другие симптомы COVID-19.

Легкая форма COVID-19 сопровождается такими симптомами: температура, кашель, боль в горле, насморк, слабость, головная боль, мышечная боль, потеря обоняния и вкуса, тошнота, рвота, понос, но нет тяжелого дыхания.

Если форма COVID-19 тяжелая, то изоляция длится 20 дней с того момента, как появились симптомы, если они ослабели, у пациента минимум 3 дня нет температуры. Только в исключительных случаях по решению врача срок изоляции в этом случае может быть короче, чем в установленном порядке – тогда в течение суток надо сделать два теста, результаты обоих должны быть отрицательными.

Вице-министр здравоохранения Кристина Гаруолене сказала, что уже есть научные доказательства того, что через 10 дней человек перестает быть носителем вируса, поэтому нет смысла повторять анализы.

"Спустя 10 дней даже положительный тест не означает, что человек может заразить других. Именно поэтому, в соответствии с данными международных организаций, были внесены коррективы", – сказала она.

"Да, уже не заразен, есть новые исследования. В начале пандемии требовали делать повторные тесты, доказать, что человек здоров. Тогда делали два теста подряд, если оба отрицательные - человек здоров. Однако выяснилось, что частички вируса остаются в организме долго, до 83 дней. Поэтому получается, что надо два месяца не работать из-за этих частичек, которые не связаны с распространением инфекции", – пояснил профессор.

"Даже тяжелобольные пациенты через 10 дней не заразны. Такова статистика и данные различных исследований. Но, конечно, если болезнь серьезнее, изоляция длится дольше", – заметил Касюлявичюс.

"10 дней - когда речь идет о бессимптомной форме. Но если есть симптомы, человек кашляет, у него температура. Тут как и в случае с больными гриппом все зависит от состояния человека, людей с осложнениями на работу никто не отправляет, так и тут. Это не какая-то исключительная инфекция", – продолжил профессор.

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