На смену дождям придет сухая погода, ожидается туман

Во вторник утром будет туманно, на юге пройдет небольшой дождь или морось. К полудню туман рассеется.

Начиная с запада и севера небо начнет расчищаться, облачность снизится, появится больше прояснений. Воздух прогреется до 5-10 градусов.

В среду в темное время суток облачность увеличится, местами снова ожидается густой туман. Однако вероятность осадков будет минимальной. Ночью будет от 1 градуса мороза на востоке до 4-5 градусов у моря.

В среду днем будет спокойно, без осадков. Когда туман рассеется, облачность снизится, время от времени будет появляются солнце. Днем будет 5-10 градусов тепла, теплее всего будет на юго-западе страны. В четверг особых осадков не ожидается.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!