Профессор Чаплинскас: если ничто не изменится, грядет третий карантин

"Мы сейчас в такой ситуации, что все, что раньше было эффективно, что можно было сделать во время первой волны, когда вирус только пришел, сейчас упущено, поезд ушел. Исправление ошибок дорого будет стоить", – сказал в передаче "День на Delfi" директор Центра инфекционных заболеваний и СПИДа Саулюс Чаплинскас.

За последние сутки в Литве диагностировали 1056 новых случаев COVID-19. С начала пандемии заболели 25 755 человек, 19 629 – еще болеют, 5813 – выздоровели. Всего коронавирус унес жизни 210 человек, по другим причинам скончалось 70 человек.

"Общая картина такова, что мы наступаем на те же грабли. Похоже, что не выявили большие проблемы с коммуникацией, наверное, люди не понимают – карантин это цель или средство. Если средство, то для достижения какой цели, какими должны быть показатели достижения цели, что поможет выйти из карантина. Сейчас надо признать – уроки первого карантина не были усвоены.

Мы сначала акцентировали, что карантин нужен, чтобы общество поняло - надо жить в новых условиях, что, к сожалению, придется жить в новых условиях, чтобы были готовы медицинская и социальная системы, поскольку карантин - крайняя, очень жесткая мера, она дает много побочных эффектов.

Каждый врач знает, что лечение болезни не должно приносить больше вреда, чем сама болезнь. Если ничего не изменится, мы будем вынуждены идти к третьему карантину, но это не выход", – сказал Чаплинскас.

Доцент университета Витаутаса Великого Висвальдас Легкаускас сказал, что сейчас надо действовать серьезно, поскольку много недочетов.

"Много говорят о показателях, но на фоне этих разговоров у нас такое распространение, которое превысило все ожидания, в начале сентября ничего подобного и представить не могли. Тут уже надо начать думать, как действовать быстрее, уже надо действовать. Надо думать, не как выходить из карантина, а как остановить распространение", – сказал доцент.

По словам Чаплинскаса, даже во время первого карантина было много ошибок в коммуникации и запаздывало тестирование.

"Все было с опозданием – тестирование, отслеживание контактов, изоляция, проблемы с информированием людей. Все новости ясно не оговаривались. Не удивительно, что вирус сейчас распространяется бесконтрольно. Во-вторых, снова разрушаем жизни людей – как социальную, так и экономическую, страдает состояние здоровья по другим причинам со здоровьем", – сказал Чаплинскас.

"Если бы меры, которые предлагает ЕК, а мы их предлагали еще раньше, были предприняты своевременно, то ситуация могла быть иной, ведь вирус ниоткуда не появился", – продолжил он.

Легкаускас сказал, что в будущем ситуация может ухудшиться.

"У нас ненастоящий карантин, нет полного закрытия. Мы понимаем, что у нас нет необходимых масштабов тестирования, если добиться тех мощностей, о которых говорит профессор Чаплинскас, то даже в лучшем случае будет по 5000 или даже 10 000 случаев в день. Конечно, полное закрытие приводит к социальным и экономическим вызовам, но в данном случае финансовое бремя должно брать на себя государство", – сказал доцент.

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