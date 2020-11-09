Litgrid: за неделю электроэнергия в Литве подешевела на 5%

Средняя оптовая цена на электроэнергию в Литве на прошлой неделе, когда началась выработка электроэнергии на Белорусской АЭС (БелАЭС), снизилась на 5% до 36,5 евро за мегаватт-час.

Средняя цена в Латвии и Эстонии была такой же - там она снизилась на 5% и на 4% соответственно, сообщил оператор энергопередающей системы Litgrid.

На прошлой неделе, когда к сети была подключена БелАЭС, компания Litgrid установила нулевую пропускную способность для импорта электроэнергии из Беларуси. С четверга Латвия открыла границу для торговли электроэнергии с Россией, однако средний показатель потоков за неколько дней не превышал покаазатели прежнего импорта Литвы через срез Литва - Беларусь.

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