Министр здравоохранения Литвы: после долгих выходных заболело много пожилых жителей

Литва уже третий день живет в условиях карантина, количество новых случаев фиксируют уже тысячами. В выходные количество новых случаев приблизилось к 2000 в сутки.

О том, какие действия будут предприняты в будущем, рассказали глава Минздрава Аурелиюс Верига, представители Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Дайва Размувене и Бригита Рашимайте.

Верига был возмущен безответственными действиями жителей.

"Пользуясь случаем, я хотел бы попросить всех вести себя сознательно и соблюдать требования карантина. Я думаю, многих беспокоило то, что происходило в клубах и барах накануне карантина. Мы видели очень безответственное поведение, людей приглашали отпраздновать карантин. Я не сомневаюсь, что через неделю мы увидим результат. Так же как сейчас видим результат 1 ноября.

К сожалению, результаты печальные, мы видим, что увеличился уровень заболеваемости среди пожилых людей. Это значит, что многие из заболевших попадут в больницы, нагрузка на врачей увеличится, будут смерти", – сказал министр.

"Рост числа больных не пугает, а беспокоит. Несколько недель назад число новых случаев каждую неделю удваивалось. <...> Поэтому мы и решили объявил карантин", – уточнил Верига.

Министр критиковал некоторые больницы, которые не подготовились к принятию больных коронавирусом.

"Я на прошлой неделе говорил, что перераспределение функций для нашей системы будет вызовом. Конечно, у нас есть плохие примеры. Некоторые больницы отказываются перераспределить функции и принимать больных COVID-19, они представили список средств, в которых нуждаются. Например, просят выделить несколько сот тысяч на капитальный ремонт, деньги на койки, на покупку нового автомобиля, на аппараты ИВЛ и т.д.

Иногда кажется, что больница вообще не работала, там не было коек, оборудования, рентгеновского аппарата, автомобиля. Коронавирус не может быть поводом для обновления всей больницы целиком, сейчас не время для капитальных ремонтов", – сказал министр.

Он напомнил, что если у больницы есть лицензия на предоставление услуг, она должна быть приспособлена для лечения больных COVID-19. На вопрос, что будет, если не останется мест для пациентов с COVID-19, министр подчеркнул, что новых врачей брать негде.

"Это значит, что остановят предоставление плановых услуг, а места займут ковидные пациенты. Таков план. Чем больше будет больных, тем больше больниц переориентируют", – сказал министр.

Размувене отметила, что новые случаи фиксировали во всех округах, больше всего – в Каунасе.

Она сказала, что больше всего беспокоит ситуация в учреждениях здравоохранения, в хосписах и домах престарелых. Эпидемиолог сказала, что болеют и врачи этих учреждений. Коронавирус быстро распространяется среди медработников – не только врачей, но и медсестер.

"Если в прошлые выходные зарегистрировали 160 случаев болезни среди медработников, то на сегодняшний день это число составляет 1405. Этот показатель растет каждый день. Формируются новые очаги, а старые расширяются", – сказала Размувене.

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