Всего в Каунасе коронавирус установлен у 3150 человек. Больше всего больных в самых активных группах населения (17–30, 31–40 и 41–50 лет), немного меньше в группе 70 и старше и 51–60 лет, меньше всего – в группе до 16 лет. Больше половины больных – женщины.

С прошлой недели Минздрав предоставил жителям возможность регистрироваться на тестирование по интернету. Для этого необязательно звонить по номеру 1808. Для регистрации надо заполнить специальную анкету на сайте 1808.lt.

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Регистрироваться могут все, кто почувствовал хотя бы один симптом: кашель, тяжелое дыхание, потеря обоняния, ощущения вкуса. Дополнительные симптомы - головная и мышечная боль, озноб, усталость, рвота, понос.

Звонить по номеру 1808 для получения консультации можно с 8 до 20 ч. ежедневно. Ежедневно по этому номеру принимают 12 000-13 000 звонков, в выходные и праздники – 4000-6000.

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