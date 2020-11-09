В выходные дни 21 человек был наказан за нарушение правил карантина

В выходные дни 21 человек был наказан за нарушение правил карантина и режима самоизоляции.

Об этом сообщила представитель Департамента полиции Ревита Янавичюте. Людей наказывали за появление без масок, за нарушение дистанции и за нарушение режима самоизоляции.

С субботы в Литве на три недели введен карантин, поэтому в общественных местах можно находиться группами не больше 5 человек (исключение составляют члены одной семьи), все должны носить маски. Ограничено количество людей в магазинах и торговых центрах.

По данным полиции, такое же количество людей было наказано и в минувшие выходные.

Штраф за нарушение карантинного режима составляет 500-1000 евро (для физических лиц) и 1500-6000 евро - для юридических лиц. В первый раз назначают штраф в размере половины минимального.

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