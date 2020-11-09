Консерваторы, либералы и Партия свободы Литвы подписали коалиционное соглашение

В понедельник правоцентристские партии Литвы: Союз Отечества-Литовские христианские демократы (консерваторы), Движение либералов и Партия свободы подписали соглашение о формировании новой правящей коалиции.

"Мы готовы сплотиться ради восстановления связей доверия в государстве и между людьми, и заключаем соглашение о коалиционном сотрудничестве и формировании правительства", – говорится в документе.

Партнеры по коалиции обязались поддерживать коалиционное правительство во главе с Ингридой Шимоните.

"Я благодарен партнерам по коалиции за быстрый, эффективный и конструктивный процесс, у нас было немногим более недели дискуссий, сейчас ждут несколько этапов, дискуссия по позициям, персоналиям и важнейшим задачам, правительственная программа", – сказал лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис после подписания соглашения.

Кандидат в премьеры И. Шимоните утверждает, что пока партии договорились лишь по позиции премьер-министра, а о пропорциях в распределении политических постов, а также по кандидатам на эти посты планируется еще вести переговоры.

И. Шимоните также подтвердила, что до первого заседания Сейма в пятницу планируется договориться по части кандидатов в будущий кабинет министров, до этого времени должно быть известно, кто будет предложен на руководящие посты в Сейме.

"Как только договоримся (о министрах), сразу же сообщил, сейчас сообщаем, что договорено и зафиксировано подписями, что будет предложена моя кандидатура на пост премьер-министра, никакие иные кандидатуры не согласованы", – ответила И. Шимоните на вопрос о составе будущего кабинета министров.

По ее словам, также нет соглашения о том, на основе каких пропорций будут делиться посты, хотя принципы внесены в договор, предусматривающий больший вес кандидатурам премьера и председателя Сейма, а другие должности будут распределяться пропорционально представительству в Сейме.

Лидер Движения либералом Виктория Чмилите-Нельсен подтвердила, что партия добивается поста главы парламента. Ее фамилия называется среди кандидатов на этот пост.

"Мы за это высказались, ссылаясь на устоявшуюся политическую традицию, и я полагаю, что у нас есть основания добиваться этого поста, но, все же, все позиции на сегодняшний день на столе переговоров, и я бы не хотела забегать вперед событий", – сказала В. Чмилите-Нельсен.

Лидер Партии свободы Аушрине Армонайте подтвердила, что предложила кандидату в премьеры около десяти возможных кандидатов в министры.

"Надеемся, что 80–90% предложений, которые мы выдвинули, и на это у нас есть слово партнеров, будут заложены в правительственную программу, важно, кто и как их реализует, и я выдвинула кандидату в премьеры фамилии около десяти кандидатов в министры в различных сферах. Мы не цепляемся ни за одно кресло, мы хотим, чтобы позиции заняли наилучшие кандидаты", – сказала А. Армонайте.

Лидер консерваторов Г. Лансбергис отметил, что "объективно пятница является той датой, когда мы сможем чем-то располагать".

В подписанном в понедельник документе правые силы называют свои ценности, важнейшие приоритеты, работы на ближайшее время, порядок подготовки правительственной программы.

В договоре также названы отдельные вопросы, особенно актуальные для партнеров, по которым нет общего согласия. Среди них – законодательные изменения, позволяющие обеспечить декоммунизацию публичных пространств, узаконение написания личных имен на основной странице документов всеми буквами латинского алфавита, безвозмездное предоставление информации из Центра регистра журналистам о юридических лицах, ратификацию Стамбульской конвенции, декриминализацию владения небольшим количеством наркотических веществ, а также изменения к законам, которые "позволят узаконить партнерские отношения нейтральные в вопросе пола", разрешить баллотироваться в сейм с 21 года.

После подписания этого соглашения начнутся переговоры по правительственной программе и кандидата в министры, а также по позициям в Сейме.

Новое правительство должна возглавить лидер списка консерваторов Ингрида Шимоните. У этой коалиции будет минимум 74 представителя в Сейме из 141.

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