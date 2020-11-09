Литовская Auga group расширяется в США и Канаде

Одна из крупнейших в Балтийских странах групп сельскохозяйственных инвестиций Auga group расширяется в США и Канаде. Представитель компании заявил, что Северная Америка стала основным потребителем экспортных продуктов группы.

Продукцией Auga group в США и в Канаде начали торговать торговые сети Stop&Shop и Metro, потом ими будет торговать и гигант Costco, сообщила Auga group.

"Мы пришли в Северную Америку два года назад, однако максимальным расширение стало именно сейчас, поэтому этот регион уже стал основным направлением экспорта наших продуктов конечного потребления", – отметил в пресс-релизе руководитель группы по развитию экологических продуктов и коммерции Лауринас Мишкинис.

В прошлом году экспорт составлял 70% выручки компании. Ее продукты и сырье, экспортировались более чем в 30 государств, а основными рынками являются Япония, США, Канада, Объединенные Арабские Эмираты, ЕС.

В прошлом году убытки Auga group составили 1,394 млн евро (в 2018 году – 3,49 млн евро чистой прибыли), ее доходы выросли на 2,2% до 3,378 млн евро.

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