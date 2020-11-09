Уровень безработицы в Литве рекордный, а работать некому

В Литве уровень безработицы составил 14,9%, в промышленном секторе не хватает рабочих. Похожая ситуация сложилась и в строительном секторе - не хватает квалифицированных работников. Представители этих секторов считают, что виной тому могут быть как нелегальные зарплаты, государственные выплаты, так и эмиграция.

Президент Литовской конфедерации промышленников Видмантас Янулявичюс сказал, что в промышленном секторе не хватает рекордного числа работников.

"Я думаю, можно смело говорить, что не хватает около 16 000 работников. Такого большого количества свободных рабочих мест у нас прежде не бывало.

Можно сказать, что особенно не хватает работников средней квалификации. Особая нехватка работников ощущается в сфере обрабатывающей промышленности, информационных и коммуникационных технологий, в мебельном секторе. Не хватает операторов автоматических линий", – сказал он.

Янулявичюс сказал, что это последствие выплат, которые платит государство.

"Работать на стройке или где-то еще за наличку удобнее, чем работать на одной работе. Нелегально люди зарабатывают больше. Также на рынке не осталось белорусов и украинцев. Они уехали из-за COVID-19, а въехать сейчас не могут", – предположил он.

На вопрос, согласен ли он с тем, что государство своими выплатами поощряет безработицу, Янулявичюс заметил, что не может утверждать это.

"Я не могу сказать, что только власть. Раньше говорили семь раз отмерь, один отрежь. Я понимаю, что на самом деле есть люди, которые нуждаются в социальной помощи, они получают выплаты. Но сколько людей пользуется ситуацией, сложно оценить", – сказал он.

"Ситуация в Литве парадоксальная. С одной стороны, у нас 100 000 безработных, а тут – 40 000 официально свободных рабочих мест. А сколько компаний сами ищут работников, не подавая объявления. Парадокс", – продолжил президент ЛКП.

Президент Литовской ассоциации строителей Далюс Гедвилас заверил, что сегодня в этой сфере не хватает компетентных квалифицированных работников.

"В течение некоторого времени не хватает сварщиков, специалистов по прокладке инженерных сетей и коммуникаций, бетонщиков, отдельщиков, специалистов разных групп. Неквалифицированные работники есть", – сказал он.

"Мы считаем, что многие из них эмигрировали. Особенно тогда, когда из-за пандемии в Литве уменьшились масштабы строительства. А другие страны, например, Германия, Ирландия, поощряя экономику подготовили инвестиционные проекты и стали их осуществлять. В результате работу получили не только немцы и ирландцы, но и литовцы.

Сегодня многие отправились в Великобританию, в Германию, посмотрите на паромы Клайпеда-Германия, они полны, билеты заказаны на несколько недель вперед. Большая часть пассажиров – строители. Я думаю, многие эмигрировали, как только смогли уехать, Германия их приняла. Там есть работа, немцы впускают наших специалистов", – объяснил он нехватку рабочих в строительном секторе, замети, что не хватает около 2000 квалифицированных работников.

Старший экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас сказал, что сейчас самый большой вызов Литвы - структурная безработица, поскольку не все могут приспособиться к изменению ситуации на рынке и не все живут там, где есть работа.

Маурицас сказал, что в кратчайшие сроки эту ситуацию изменить не удастся.

Он признал, что определенное воздействие на ситуацию оказывают и выплаты, но это не единственная причина высокого уровня безработицы.

Пресс-секретарь Службы занятости Милда Янкаускене сказала Delfi, что, по последним данным, есть 37 200 вакансий.

"Очень много свободных мест зарегистрировали летом, особенно в августе - было 40 200 – самое большое количество за последние 10 лет. В сентябре зарегистрировали 37 900 свободных рабочих. Это на 9,2% больше, чем в сентябре 2019 г. Такого не было 10 лет. На рынке необычная ситуация - регистрируют больше новых рабочих мест, чем новых безработных", – сказала она.

Например, в сентябре зарегистрировали 36 900 новых безработных.

"Люди регистрируются в том числе для получения выплат по безработице. Кроме того, некоторые самозанятые зарегистрировались, поскольку не возобновили свою деятельность", – сказала Янкаускене.

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