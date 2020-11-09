В серой зоне остается часть Объединенного Королевства – Северная Ирландия, а также Лихтенштейн, Словакия и Швейцария.
Приезжим из этих стран надо провести в изоляции 10 дней или предоставить отрицательный тест, который был сделан не позже чем за двое суток до прибытия.
На карте все остальные страны, за исключением "желтых" Норвегии, Финляндии и части Греции, сейчас как и Литва находятся в красной зоне.
В серую зону входят страны, которые не предоставляют данные Европейскому центру профилактики и контроля заболеваний или в которых за 7 дней делают 300 и меньше тестов на 100 000 жителей.
По карте оценивают положение в странах Европейской экономической зоны, Великобританию и Швейцарию.
Третьи страны, которые в ЕЭЗ не входят, также входят в серую зону, их гражданам в Литве надо изолироваться или предоставить отрицательный тест.
Иностранцам из третьих стран в Литву приезжать запрещается, за исключением предусмотренных правительством исключений.
Список стран, в которых распространен коронавирус, обновляют каждую пятницу, а вступает он в силу с понедельника.
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