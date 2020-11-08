Тихановская надеется на встречу с Байденом

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская надеется на встречу с избранным президентом США Джо Байденом.

В субботу Тихановская поздравила Байдена с победой на выборах. На Telegram-канале представитель оппозиции выразила надежду на то, что Байден "вскоре сможет встретиться с избранным президентом новой и свободной Беларуси". Она прибавила, что Байден уже "несколько раз ясно поддержал белорусский народ".

Байден заявил, что, став президентом, расширит санкции в отношении правительства Александра Лукашенко.

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