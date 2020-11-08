В Руднинкайской пуще на полигоне разбился мотоциклист
ru.DELFI.lt
08.ноября 2020 17:11
aA
miškas, miško kelias
Foto: DELFI / Kęstutis Cemnolonskis
Департамент полиции сообщает, что в воскресенье в Литве погиб еще один мотоциклист. По предварительным данным, мотоциклист врезался в дерево.
8 ноября, в 12.50 ч., в Шальчининкском районе, на полигоне летний мотоциклист.
Мотоциклист скончался на месте.
Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
|Maža didelių žinių kaina