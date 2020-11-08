8 ноября, в 12.50 ч., в Шальчининкском районе, на полигоне летний мотоциклист.

Мотоциклист скончался на месте.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

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