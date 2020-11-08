В Руднинкайской пуще на полигоне разбился мотоциклист

ru.DELFI.lt

miškas, miško kelias Foto: DELFI / Kęstutis Cemnolonskis

Департамент полиции сообщает, что в воскресенье в Литве погиб еще один мотоциклист. По предварительным данным, мотоциклист врезался в дерево.

8 ноября, в 12.50 ч., в Шальчининкском районе, на полигоне летний мотоциклист. Мотоциклист скончался на месте. Обстоятельства происшествия выясняет полиция. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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