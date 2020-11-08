Профессор: теперь мы лучше видим, чем этот вирус отличается от других

Чтобы обуздать распространение коронавируса, надо пресечь цепь его распространения от одного домашнего хозяйства к другому, поэтому люди должны сократить количество контактов во время досуга, сказал семейный врач, профессор Медицинского факультета ВУ Витаутас Касюлявичюс.

Профессор в передаче на Delfi сказал, что последние крупные научные публикации упоминают о важности снижения мобильности людей. Он заметил, что поведение людей изменилось, если сравнивать с тем, что было весной.

"Если мобильность немного и снизилась, мы больше времени проводили дома, то сейчас все вернулось на январский уровень, люди не очень соблюдают меры предосторожности и дистанцию", - сказал профессор. Он согласился с тем, что полностью избежать мобильности люди не могут, ведь отчасти это связано с работой.

"Мы должны ходить на работу, чтобы создавать ВВП, чтобы государство не обанкротилось, чтобы могло обеспечить свои функции, предоставление разных услуг публичного сектора, платить выплаты, пенсии. Не работать нельзя", – согласился Касюлявичюс.

Однако, по его словам, можно обойтись без собраний после работы.

"Ученые подсчитали – если больше 6 человек, риск растет, больше 10 – растет еще больше. Поможет, если не собираться, неважно где, особенно там, где люди без масок, где они едят, употребляют алкоголь, когда собираются дома", – сказал профессор, заметив, что во время таких встреч и распространяется инфекция.

"Потому что не меньше 30% случаев этой инфекции проходят практически бессимптомно, но при этом эти люди являются распространителями. Что касается этого вируса, носителями становятся люди за два дня до появления симптомов. Есть данные, что даже раньше. Особенно интенсивно вирус распространяется в первые дни. Пока человек осознает, что он болен, он успевает заразить других. Когда он уже болеет, то заражает не много людей. Вот это представляет самую большую проблему, это отследить сложно. И может быть так, что гости, с которыми вы хорошо провели время, чувствовали себя великолепно. Они были здоровы, а назавтра появились симптомы, возможно, они заразили и вас", – сказал Касюлявичюс.

Врач рекомендовал в течение трех недель избегать собраний и встреч.

"Особенно в закрытом помещении, но даже на улице, если эти встречи очень близкие, это опасно. Давайте побудем подальше друг от друга. Это не значит, что мы не должны никуда выходить. Думаю, в парках, в лесах, в поездках на своем автомобиле нет ничего плохого. Даже в гостинице можно остановиться, но не надо находиться в таких помещениях, где есть другие люди – я имею в виду заведения общепита, музеи, театры", – сказал профессор.

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