Всего зарегистрировано: 24 699
За последние сутки новых: 1980
Скончались: 207 человек
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Минздрав Литвы сообщает, что в Литве за прошедшие сутки подтвердили 1980 новых случаев коронавируса, скончались еще 4 человека.
Всего зарегистрировано: 24 699
За последние сутки новых: 1980
Скончались: 207 человек
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!