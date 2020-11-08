Всего зарегистрировано: 24 699

За последние сутки новых: 1980

Скончались: 207 человек

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!